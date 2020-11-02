В Петрозаводске ищут двух мужчин, забывших оплатить ужин в кафе

Двое посетителей бесплатно отужинали в одном из кафе в Петрозаводске. Неоплаченный счет на двоих составил три тысячи рублей. Сотрудники общепита с Московской улицы сообщили о любителях «бесплатного сыра» в полицию.

Стражи порядка разместили видеозапись с камеры, установленной в заведении.

Мужчин, запечатленных на видео, разыскивает полиция. Бдительные горожане, узнавшие граждан на кадрах, также могут сообщить сведения о них по телефону: 8911-403-2310.