Четырех жителей Карелии в октябре наказали за экстремизм

Четырех жителей республики в прошлом месяце привлекли к административной ответственности за экстремизм, сообщили в МВД. Так, Петрозаводский городской суд назначил одному из нарушителей два штрафа по одной тысяче рублей. другому петрозаводчанину назначили административное наказание.

Жительнице Медвежьегорска суд также назначил штраф в 1000 рублей. Также Сортавальский городской суд признал местного жителя виновным в возбуждении ненависти либо вражды. ему назначен штраф в 10 000 рублей. Ранее он был признан виновным в публичных призывах в Интернете к экстремизму. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Всего в этом году к административной ответственности за экстремизм привлекли 44 жителя Карелии. (фото news1.ru)