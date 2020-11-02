Разыскивается водитель, совершивший наезд на велосипедиста

30 октября 2020 года в 22 часа 30 минут на 460-м километре (+ 850 м) федеральной автодороги «Кола» Р-21 произошел наезд на велосипедиста, сообщает паблик «Госавтоинспекция Кондопоги».

Водитель неустановленного автомобиля при совершении обгона попутной машины выехал на встречную полосу, где совершил касательный наезд на 54-летнего мужчину, который двигался на велосипеде по левой обочине.

Водитель место ДТП покинул. Велосипедист о случившемся в ГИБДД также не сообщил, но утром 1 ноября обратился за медицинской помощью в ГБУЗ «Кондопожская ЦРБ». Сообщение о потерпевшем поступило в полицию. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Полиция Кондопожского района просит откликнуться очевидцев происшествия.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить об этом в ГИБДД по телефону 8 814 51 20914.

Изображение из группы Госавтоинспекция Кондопоги