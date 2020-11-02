Жительница Петрозаводска едва не лишилась своих автомобильных колес

Жительница петрозаводского микрорайона Древлянка обратилась в полицию и сообщила, что хранила прямо в подъезде, на лестничной клетке, четыре автомобильных колеса. В один из дней имущество пропало, его стоимость оценивается в 10 000 рублей, сообщает МВД Карелии.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства хищения и подозреваемого.

В одной из квартир того же подъезда выполнял работы нанятый мастер – 24-летний горожанин. По версии следствия, он приметил колеса и похитил. В последующем они были обнаружены полицейскими у подозреваемого. В настоящее время они изъяты и будут возвращены владелице.

По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ, возбуждено и расследуется уголовное дело. Полицейские настоятельно рекомендуют не оставлять в местах общего пользования какие-либо ценные вещи.

Фото с сайта cs9.pikabu.ru