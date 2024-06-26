Нетрезвый петрозаводчанин согласился подвезти друга и сел в колонию

Желание помочь другу очень плохо закончилось для ранее судимого жителя Петрозаводска. Он получил реальный срок, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Мужчина распивал с приятелем спиртное, тот попросил отвезти его в Суоярви. Нетрезвый водитель согласился и сел за руль. По пути его остановили сотрудники ГИБДД.

В итоге возбудили уголовное дело, автомобилиста признали виновным и отправили в колонию на два года. // фото: freepik.com