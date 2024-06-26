В суде допросили россиянку, которая провела 14 лет в плену у маньяка

Женщина, которую держал в плену «смолинский маньяк», впервые появилась в суде. Заседание 26 июня было закрытым и прошло в Челябинске, передает «360. ru».

Владимир Ческидов удерживал свою жертву на протяжении 14 лет в своем доме в поселке Смолино. Все это время он насиловал ее. Сбежать от злодея жертва смогла только в прошлом году, когда он попал в больницу из-за обострения психического заболевания.

Следователи установили, что Ческидов познакомился с 19-летней девушкой на автовокзале «Синегорье», заманил ее в свой дом и там удерживал.

Маньяку также вменяют убийство другой пленницы. Личность этой женщины не установлена, ее останки нашли в доме.

Ческидова обвиняеют в похищении, изнасиловании, убийстве и насильственных действиях сексуального характера.

Но поскольку он психически не здоров, его просят направить на принудительное лечение. В суд маньяка привезли на машине скорой помощи. Выслушав показания жертвы, он кричал, что ни с чем не согласен. // фото: СКР