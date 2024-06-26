Самосвал завалился на бок на севере Карелии

21-летний водитель самосвала Volvo пострадал в аварии на восьмом километре дороги «Костомукша-ГОК». Дорожный инцидент случился 25 июня в 02:30.

Самосвал поворачивал, водитель не справился с управлением, в итоге транспортное средство опрокинулось, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Травмы получил молодой водитель. Госавтоинспекция проводит проверку. // фото пресс-служба Госавтоинспекции РК