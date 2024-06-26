26 июня 2024, 15:41
Происшествия

Самокатчик сбил женщину во дворе дома на Голиковке

ГАИ просит откликнуться очевидцев дорожного инцидента

Женщине потребовалось лечение после того, как во дворе дома ее снес самокатчик.

Инцидент произошел 19 июня в 16:00. 42-летняя женщина шла по двору дома №46 на Невского в Петрозаводске, как неожиданно ее сбил самокатчик. По информации Госавтоинспекции города. Водитель самоката с места аварии скрылся.

Теперь разыскивают свидетелей произошедшего. Наблюдательных горожан просят звонить по телефонам 715-932 (в будни с 9 до 18 часов) или 715-900 (круглосуточно). // фото пресс-службы Госавтоинспекции Петрозаводска

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Метки: 
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ДТП