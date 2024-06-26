Самокатчик сбил женщину во дворе дома на Голиковке

Женщине потребовалось лечение после того, как во дворе дома ее снес самокатчик.

Инцидент произошел 19 июня в 16:00. 42-летняя женщина шла по двору дома №46 на Невского в Петрозаводске, как неожиданно ее сбил самокатчик. По информации Госавтоинспекции города. Водитель самоката с места аварии скрылся.

Теперь разыскивают свидетелей произошедшего. Наблюдательных горожан просят звонить по телефонам 715-932 (в будни с 9 до 18 часов) или 715-900 (круглосуточно). // фото пресс-службы Госавтоинспекции Петрозаводска