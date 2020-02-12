Несовершеннолетняя девушка пропала в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска разыскивает Анну Шуршилину, 2003 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

7 февраля девушка ушла из дома, до настоящего времени ее местонахождение не известно - в полицию по данному поводу обратились сегодня.

Всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемой, полиция просит незамедлительно сообщать информацию по номеру телефона 89114092696.