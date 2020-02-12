Люди стали чаще травмироваться и гибнуть на ОЖД

В январе этого года пять человек пострадали и 16 погибли на Октябрьской железной дороге. Среди погибших - один ребенок. По сравнению с январем 2019 года количество случаев травмирования выросло на 23,5%. Такой статистикой поделилась пресс-служба ОЖД.

Отмечается, что несчастные случаи связаны с нарушением правил безопасности на железной дороге. Больше всего пострадавших зафиксировано в Санкт-Петербурге, Московской и Тверской областях.

Октябрьская железная дорога призвала россиян строго соблюдать правила личной безопасности, обращать внимание на предупреждающие плакаты, расположенные на платформах и вокзалах. Пересекать железнодорожные пути допускается только в специально оборудованных местах, по пешеходным мостам и тоннелям, напомнили железнодорожники.

Напомним, 25 января в Карелии, на перегоне Элисенваара-Алхо поезд Санкт-Петербург - Сортавала насмерть сбил женщину.