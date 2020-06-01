Нескольких пассажиров сняли с поездов в Карелии за пьянство

На станции Кемь сотрудники транспортной полиции были вызваны в поезд, следовавший из Москвы в Мурманск. На месте выяснилось, что двое мужчин - возрастом 22 и 44 года - употребляли алкоголь и игнорировали требования поездной бригады. Дебоширы были сняты с поезда.

Еще на одного мужчину поступили жалобы от пассажиров поезда, следовавшего из Петрозаводска в Костомукшу. 34-летний житель Карелии также был пьян и мешал отдыхать другим. На конечной станции в отношении него составили административный протокол.

Всем нарушителям порядка грозит до 15 суток ареста.

Также в пресс-службе транспортной полиции сообщили о многочисленных случаях нарушений антитабачного законодательства в поездах. К ответственности привлечены любители покурить из Мурманской, Новгородской, Ростовской и Смоленской областей.