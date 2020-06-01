Грабитель ворвался в квартиру жительницы Петрозаводска

В субботу в полицию Петрозаводска обратилась 59-летняя женщина. Пенсионерка заявила, что ее ограбили. Горожанка рассказала оперативникам, как все произошло, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Днем женщина была дома одна. Раздался звонок в дверь. На пороге стоял ее сосед, пришедший занять денег, рядом был незнакомый мужчина. Не дожидаясь ответа хозяйки, этот человек оттолкнул ее, ворвался в жилище и похитил ноутбук, после чего скрылся. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Стражи порядка нашли подозреваемого, им оказался 30-летний горожанин. Сейчас он задержан, похищенный ноутбук изъят.