Необычное объявление появилось в одном из дворов Петрозаводска

Дело в том, что Любовь Алексеевна Бельская не владеет интернетом и у нее всего лишь кнопочный телефон. Поэтому закинуть объявление во всемирную сеть она не может. Фотографий животного у хозяйки тоже нет. Пенсионерка прибегла к подзабытому в наши дни способу вернуть потеряшку – при помощи бумажного объявления.

«Маркиза имеет четырехцветный окрас: живот и грудка – белые, на лопатках рыжие подпалины, спинка с тигровым окрасом темного цвета. Отличительная особенность животного – на задней правой лапке от бедра до колена находится темное пятно»,

— описала животное хозяйка.

Любовь Алексеевна рассказала, что пять лет назад она подобрала Маркизу на остановке. С тех пор она очень привязалась к кошечке, а кошечка — к ней. Жили, как говорится, душа в душу — пожилая женщина, ее дочь пенсионного возраста и кошка.

«В последний раз я видела, как Маркиза сиганула за каким-то черным котом в соседний двор. Это случилось 2 мая. С тех пор я ее больше не видела, но все же очень надеюсь ее найти»

Пенсионерка обзвонила приюты животных, ходила по дворам улиц Варламова и Калинина, но поиски так и не дали результатов. Ей также поступают звонки о найденных животных, которые по признакам вполне могли бы подойти к описанию Маркизы.

«Не она. Я узнаю ее из тысячи. Я знаю каждую ее полосочку и шерстинку. Пусть бы со мной еще лет десять пожила». // фото Ольги Лукиной