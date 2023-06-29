СМИ: белорусские чиновники пересядут на авто, сделанные в Белоруссии

Органам власти и государственным организациям Белоруссии категорично предписано закупать на бюджетные деньги исключительно автомобили, произведенные белорусско-китайским предприятием «БелДжи».

Завод «Белджи» открылся в ноябре 2017 года в Минской области. В частности, на предприятии выпускают кроссоверы Geely Atlas Pro и Coolray.

Закупка машин иностранного производства разрешена только службе безопасности президента Белоруссии, органами системы обеспечения национальной безопасности, финансовых расследований, комитету государственного контроля, а также другим органам и организациям в особых случаях.

Закон также устанавливает максимальный размер стоимости закупаемых служебных автомобилей в зависимости от должностей тех, кто будет эти машины использовать. К примеру, для руководителей органов власти он составляет около 3,6 млн рублей по текущему курсу. // Фото: standret / Freepik