Нелегальных продавцов рассады «закрыли» в Петрозаводске

С приходом лета чиновники мэрии вышли на борьбу с нелегальными торговцами. Под удар попали продавцы рассады с Почтовой площади на улице Древлянка. 18.

Оказалось, что торговцам не выдавали разрешения на ведение предпринимательской деятельности, а продукция на прилавках не имела сопроводительных документов.

По итогу специалисты администрации Петрозаводска и сотрудники МВД составили протоколы об административных нарушениях.

Чиновники призвали петрозаводчан не покупать продукцию в местах несанкционированной торговли. (фото пресс-центр администрации города)