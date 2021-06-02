02 июня 2021, 19:11
Нелегальных продавцов рассады «закрыли» в Петрозаводске
В отношении незаконных предпринимателей с Почтовой площади составили административные протоколы
С приходом лета чиновники мэрии вышли на борьбу с нелегальными торговцами. Под удар попали продавцы рассады с Почтовой площади на улице Древлянка. 18.
Оказалось, что торговцам не выдавали разрешения на ведение предпринимательской деятельности, а продукция на прилавках не имела сопроводительных документов.
По итогу специалисты администрации Петрозаводска и сотрудники МВД составили протоколы об административных нарушениях.
Чиновники призвали петрозаводчан не покупать продукцию в местах несанкционированной торговли. (фото пресс-центр администрации города)