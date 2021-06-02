В Петрозаводске избраны новые Почетные граждане

Лауреатами Почетного звания стали Н.Вавилова и А.Рутгайзер. На День города этим заслуженным людям вручат нагрудный знак, ленту и удостоверение Почетных граждан

На сессии Петросовета 2 июня 2021 года утверждены звания Почетных граждан Петрозаводска Наталье Ивановне Вавиловой – директору Музея Изобразительных искусств и депутату Законодательного собрания Аркадию Леонидовичу Рутгайзеру. (Видео)

Всего в этом году в конкурсную комиссию было направлено 7 представлений от общественных организаций и трудовых коллективов города. Комиссия, внимательно рассмотрев все кандидатуры, в ходе тайного голосования выбрала две из них и ходатайствовала перед мэром о внесении на сессию проект решения по Н.Вавиловой и А.Рутгайзеру.

Наталья Вавилова более 20 лет проработала в Музее изобразительных искусств и вывела наш музей на очень высокий уровень. Аркадий Рутгайзер с 1983 года начал трудовую деятельность в Поликлинике № 2 врачом-неврологом и дослужился до главного врача. Более 37 лет Аркадий Леонидович возглавлял Поликлинику № 2.