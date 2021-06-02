Создан отечественный препарат для лечения пневмонии при коронавирусе

Российский Минздрав зарегистрировал ингаляционный препарат «Лейтрагин» для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение заболевания коронавирусом. Как сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), регистрация произошла 25 мая.

По словам руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, в ходе исследований была подтверждена эффективность препарата.

«Это нам позволяет уже сейчас понять направление наших дальнейших пострегистрационных исследований препарата для лечения новых опасных заболеваний»,

- рассказала Скворцова.

Следует отметить, что «Лейтрагин» является первым представителем нового класса лекарственных средств, нацеленных на профилактику и борьбу с цитокиновым штормом, отягощающим течение коронавирусной инфекции. Это оригинальный отечественный препаратом с полным технологическим циклом производства на территории Российской Федерации. (фото: iz.ru)