Создан отечественный препарат для лечения пневмонии при коронавирусе
Российский Минздрав зарегистрировал ингаляционный препарат «Лейтрагин» для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение заболевания коронавирусом. Как сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), регистрация произошла 25 мая.
По словам руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, в ходе исследований была подтверждена эффективность препарата.
«Это нам позволяет уже сейчас понять направление наших дальнейших пострегистрационных исследований препарата для лечения новых опасных заболеваний»,
- рассказала Скворцова.
Следует отметить, что «Лейтрагин» является первым представителем нового класса лекарственных средств, нацеленных на профилактику и борьбу с цитокиновым штормом, отягощающим течение коронавирусной инфекции. Это оригинальный отечественный препаратом с полным технологическим циклом производства на территории Российской Федерации. (фото: iz.ru)