Туристический «Рускеальский экспресс» отметил день рождения

Ретропоезд, курсирующий по маршруту Сортавала – Горный парк «Рускеала» – Сортавала, 1 июня отметил 2 года с момента запуска. Как сообщили в РЖД, накануне на железнодорожной платформе горного парка наградили работников, участвовавших в организации маршрута.

Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что «Рускеальский экспресс» – это уникальный и лучший в России проект, который все время изменяется и движется только вперед.​ В 2020 году «Рускеальский экспресс» занял первое место в номинации лучший железнодорожный тур​ всероссийской туристской премии «Маршрут года».

«В этом проекте нет мелочей и наша задача, чтобы граждане нашей страны, а после открытия границ и иностранные туристы, с удовольствием пользовались данным маршрутом»,

- подчеркнул заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов, поблагодарив всех, в особенности Октябрьскую железную дорогу, за проведенную работу. Ее результат– более 150 тысяч пассажиров.

Следует отметить, что «Рускеальский экспресс» – это единственный в России ежедневный маршрут на паровозной тяге. В составе​ ретропоезда​ – купе и вагон-ресторан, стилизованные под «Николаевский экспресс». График движения состыкован по времени отправления и прибытия пассажирских поездов из Санкт-Петербурга и Москвы.​