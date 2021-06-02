02 июня 2021, 15:54
Общество

Культурной столицей Европы 2026 года выбран Оулу

Уже в третий раз культурной Меккой Европы признают один из финских городов

Международное жюри объявило культурную столицу Европы 2026 года. Этот титул присвоен финскому городу Оулу. На титул столицы культуры претендовали также города Тампере и Савонлинна, сообщает Yle.fi.

«Это уникальная возможность для Оулу и всей Северной Финляндии. Надеюсь, что Северная Финляндия теперь будет хорошо видна на карте Европы»,
 

– поблагодарила организатjров руководитель проекта Oulu 2026 Пиа Рантала-Корхонен.

Следует отметить, что один из финских городов уже в третий раз побеждает в этом конкурсе. Ранее - в 2000 году этот титул присвоили Хельсинки, а в 2011 году – Турку и Таллинну. Кстати, в 2026 году также будет две столицы, одна в Финляндии и другая в Словакии.

Как говорит председатель городского совета Оулу Мирья Вехкяперя, культурная самобытность города отличается «разнообразием культурного предложения» и это продвигает в продвижении Оулу в Европе.

Тема представленного городом проекта: "Культурная столица города Оулу и муниципалитетов Северной Финляндии". Ключевые направления - изменение климата и его взаимодействие с культурой. Авторы проекта стремятся оживить регион с помощью искусства, привнести культуру в жизнь каждого человека и «удовлетворить трансграничные потребности посредством сотрудничества». (фото: oulu.com)

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Метки: 
Европа
Оулу
международный конкурс
культурная столица
культура
искусство
изменение климата