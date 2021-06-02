Культурной столицей Европы 2026 года выбран Оулу

Международное жюри объявило культурную столицу Европы 2026 года. Этот титул присвоен финскому городу Оулу. На титул столицы культуры претендовали также города Тампере и Савонлинна, сообщает Yle.fi.

«Это уникальная возможность для Оулу и всей Северной Финляндии. Надеюсь, что Северная Финляндия теперь будет хорошо видна на карте Европы»,



– поблагодарила организатjров руководитель проекта Oulu 2026 Пиа Рантала-Корхонен.

Следует отметить, что один из финских городов уже в третий раз побеждает в этом конкурсе. Ранее - в 2000 году этот титул присвоили Хельсинки, а в 2011 году – Турку и Таллинну. Кстати, в 2026 году также будет две столицы, одна в Финляндии и другая в Словакии.

Как говорит председатель городского совета Оулу Мирья Вехкяперя, культурная самобытность города отличается «разнообразием культурного предложения» и это продвигает в продвижении Оулу в Европе.

Тема представленного городом проекта: "Культурная столица города Оулу и муниципалитетов Северной Финляндии". Ключевые направления - изменение климата и его взаимодействие с культурой. Авторы проекта стремятся оживить регион с помощью искусства, привнести культуру в жизнь каждого человека и «удовлетворить трансграничные потребности посредством сотрудничества». (фото: oulu.com)