Жителей Петрозаводска приглашают на расчистку берега Онежского озера

В Петрозаводске, Калевальском и Питкярантском районах, а также в Видлицком, Красноборском, Ведлозерском, Матросском и Эссойльском поселениях на 5 июня назначены субботники. Как рассчитывают в республиканском Минприроды, в этот день в ходе 13 акций планируется очистить берега протяженностью 5,82 км.

Акция «Вода России» проводится в рамках участия Карелии в региональном проекте «Сохранение уникальных водных объектов».

«Желающие принять участие в акциях по уборке мусора и древесного хлама с берегов водных объектов могут обратиться в районные администрации»,

- пояснили в Минприроды.

Ведомство также организует акцию на территории пляжа «Пески» в Петрозаводске и приглашает всех желающих присоединиться к ней. Сбор участников начнется в 9:30 у кафе «Солоха». Организаторы обещают обеспечить участников мешками, перчатками.