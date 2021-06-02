Общественные контролеры не нашли нарушений в ходе ремонта дорог

Общественные контролеры проверили качество ремонта дорог в Петрозаводске, сообщает паблик республиканского Минтранса.

Подрядчик АО «АБЗ-Дорстрой» отремонтировал улицу Правды, практически готов Лесной проспект, бортовой камень меняют на Октябрьском проспекте. Также работы ведутся на Пограничной улице. Общая площадь ремонтируемого покрытия превышает 15 тысяч кв. м, сметная стоимость работ – 21 миллион рублей. В рамках контракта здесь проведены работы по фрезеровке старого покрытия, устройству выравнивающего слоя, выполняется укладка нового покрытия. Также предусмотрены работы по устройству присыпных обочин. За качеством работ следят депутаты Петросовета, специалисты комитета ЖКХ и общественные контролеры.

«С момента начала работ на Пограничной улице общественными контролерами осуществлялся круглосуточный мониторинг фрезеровки дорожного полотна и выполнения остальных подготовительных работ. На данном этапе нарушений технологии на этом, как и на других объектах дорожного ремонта в Петрозаводске, не выявлено, замечаний к выполнению контракта в этом году пока нет»,

- сказал руководитель группы общественных контролеров Александр Беляков.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на 2021-2022 годы в Петрозаводске приведут в порядок 29 улиц и тротуары на семи из них. (фото vk.com)