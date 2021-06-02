За спиной основоположников марксизма расцвела сирень

Памятник Марксу и Энгельсу в городе Петрозаводск - столице Республики Карелия - расположен на пересечении проспекта К.Маркса и улицы Куйбышева.

Монумент установлен 10 мая 1960 года в честь празднования 40-летия образования Карельской Трудовой Коммуны. Два философа изображены сидящими и беседующими. Памятник до сих пор является одной из основных достопримечательностей Петрозаводска.

Авторы памятника – украинские скульпторы Е.И. Белостокский, Э.М. Фридман и П.Ф Осипенко. Сам памятник – изображение двух выдающихся философов и идеологов - отлит из бронзы на Мытищинском заводе художественного литья. Они изображаются сидящими на высоком пьедестале, который, в свою очередь, изготовлен из редкой горной породы - шокшинского малинового кварцита. (Видео)