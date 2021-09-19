Некоторым россиянам с 1 октября повысят пенсии

С 1 октября в России будут повышены пенсии некоторых категорий граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, на 3,7 процента проиндексируют размеры военных пенсий и повысят оклады по воинским должностям и званиям. Выплаты получат проходившие службу по контракту или по призыву, бывшие сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС и ряда других ведомств.

На повышение пенсий также смогут рассчитывать и россияне старше 80 лет. Для них предусмотрена выплата фиксированной суммы в двойном размере.

Увеличение пенсий ждет и тех, кто 15 или 20 лет проработал на Крайнем Севере или на территориях, приравненных к нему. Но таким россиянам нужно обладать определенным количеством общего трудового стажа. Для женщин речь идет о 20 годах, а для мужчин - о 25 годах. Фото pixabay.com/xspline