09 ноября 2022, 13:01
Происшествия

Некоторые улицы на Древлянке остались без электричества

Энергетики работают над устранением повреждений на сетях в карельской столице

Сегодня в 12:30 на Древлянке в Петрозаводске произошло отключение электричества. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

Без ресурса остались жильцы домов на улице Чистой, Лососинском шоссе и на бульваре Интернационалистов. Энергетики ведут работы по устранению повреждения на сетях.

Ориентировочное время возвращения электроэнергии в дома горожан не уточняется. Фото: unsplash.com

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