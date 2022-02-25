Некоторые проблемы в работе телевидения и радио возможны в Карелии

Радиотелевизионный передающий центр РК опубликовал график отключений телевидения и радио в республике на ближайшие дни.

По данным РТПЦ, 28 февраля с 9 до 16 часов проблемы возникнут в Деревянке. Перерывы в вещании связаны с плановыми отключениями электроэнергии.

В Петрозаводске до 6 марта по утрам возможны перерывы в вещании телеканала «Дисней». Это связано с временным ухудшением работы каналов спутниковой связи. Фото pixabay.com/mojzagrebinfo