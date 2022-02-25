Водителей Карелии предупреждают о тяжелой обстановке на дорогах

На улицах Петрозаводска и на загородных трассах сложились тяжелые условия. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно осторожными и внимательными, просит соблюдать дистанцию и боковой интервал между машинами, выбирать безопасную скорость движения. Перед пешеходными переходами и перекрестками стоит заблаговременно снижать скорость, не применять экстренного торможения и резких маневров.

В субботу синоптики прогнозируют по республике снег и усиление ветра. Дорожная обстановка может осложниться, предупредили в ведомстве. Фото pixabay.com/qimono