25 февраля 2022, 18:56
Водителей Карелии предупреждают о тяжелой обстановке на дорогах
В субботу в республике ждут усиления ветра и снегопад
На улицах Петрозаводска и на загородных трассах сложились тяжелые условия. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.
Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно осторожными и внимательными, просит соблюдать дистанцию и боковой интервал между машинами, выбирать безопасную скорость движения. Перед пешеходными переходами и перекрестками стоит заблаговременно снижать скорость, не применять экстренного торможения и резких маневров.
В субботу синоптики прогнозируют по республике снег и усиление ветра. Дорожная обстановка может осложниться, предупредили в ведомстве. Фото pixabay.com/qimono