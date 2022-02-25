25 февраля 2022, 17:13
Общество

Сплошные проверки транспорта пройдут в Петрозаводске

Жителей карельской столицы просят сообщать о нетрезвых людях за рулем

В субботу и в понедельник в Петрозаводске пройдут рейды «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

В городе пройдут сплошные проверки водителей. Инспекторы будут выявлять пьяных автомобилистов. Жителей карельской столицы просят с пониманием отнестись ко временной остановке.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44. Фото источника

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Петрозаводск
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