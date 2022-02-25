Энергетики продолжат отключать электричество в Карелии

Прионежская сетевая компания сообщили, что для осуществления ремонтной программы продолжит отключать потребителей от электроснабжения. Временные отключения с 28 февраля по 6 марта возможны:

Калевальский национальный район:

- 1 марта с 14.00 до 15.00. Поселок Кепа: улицы Мира (дома 33-51), Карельская, Октябрьская, Комсомольская. Здания «Почты России», АТС, поселковой Администрации, ДРСУ.

- 2 марта с 14.00 до 17.00. Поселок Боровой: улицы Студенческая, Северная.

Кемский муниципальный район:

- 1 и 2 марта с 9.00 до 16.00. Окрестности г. Кемь: 20-й километр, дачный поселок.

Кондопожский муниципальный район:

- 2 марта с 9.00 до 9.30. Город Кондопога: улицы Советов, Школьная, переулок Петрозаводский.

- 2 марта с 9.45 до 11.00. Город Кондопога: улицы Петрозаводская, Лесная, Болотная.

- 2 марта с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Онежская, набережная Надежды.

- 2 марта с 13.30 до 14.00. Город Кондопога: улицы Комсомольская, Горького.

- 2 марта с 14.30 до 15.00. Город Кондопога: улицы Комсомольская, Заводская.

- 3 марта с 9.00 до 9.30. Город Кондопога: улицы Строительная, Новокирпичная.

- 3 марта с 10.00 до 11.00. Город Кондопога: Октябрьское шоссе.

- 3 марта 13.30 до 14.00. Город Кондопога: Бульвар Юности, Октябрьское шоссе.

- 3 марта с 10.00 до 14.00. Поселок Янишполе: здания пекарни, магазина.

Лоухский муниципальный район:

- 28 февраля с 10.00 до 11.00. Поселок Чупа, поселок Малиновая Варакка (оба частично).

- 28 февраля и 4 марта с 10.00 до 17.00. Поселок Амбарный.

- 1, 2, 4 марта с 10.00 до 15.00. Поселок Кяппесельга.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 1 марта с 11.00 до 13.00. Поселок Чебино: улицы Вернадского, Олимпийская, Верхняя.

- 2 и 5 марта с 9.00 до 12.00. Деревня Федотово.

Муезерский муниципальный район:

- С 28 февраля по 4 марта с 10.00 до 16.00. Поселок Муезерский: улицы Мира (частично), Молодежная, Студенческая (частично), Лесная, Рабочая, переулок Коммунистический.

Олонецкий национальный район:

- с 28 февраля по 6 марта с 9.00 до 17.00. Город Олонец: улица Володарского (дома 55, 56).

- С 1 по 4 марта с 9.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улицы Дружбы Народов, Садовая.

Прионежский муниципальный район:

- 28 февраля с 13.00 до 16.00. Поселок Заозерье: улицы Центральная, Зеленая, Лесная.

- 1 марта с 10.00 до 16.00. Поселок Мелиоративный: улицы Петрозаводская (частично), Лесная.

- 2 марта с 9.00 до 16.00. Поселок Ладва: улица Комсомольская (дома 5,6, 6-А).

- 3 марта с 9.00 до 17.00. Деревня Ужесельга: СНТ «Белые Ключи», «Лесничество», здания ООО «Вода Карелии»; поселок Ладва: улицы Советская (дома 118-131), здание насосной станции.

- 3 марта с 10.00 до 16.00. Местечки Намоево, Сургуба, Урозеро.

- 4 марта с 10.00 до 13.00. Деревня Ужесельга: улицы Дачная, Ясная, Солнечная, переулок Рябиновый.

- 4 марта с 9.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 182-204), Советская (дома 166-183), переулок Ивинский.

- 4 марта с 10.00 до 14.00. Деревня Ужесельга: улица Дачная, переулок Хвойный.

- 4 марта с 13.00 до 16.00. Деревня Ужесельга: улицы Центральная, Дачная, переулки Дачный и Олимпийский.

- 5 марта с 10.00 до 13.00. Деревня Царевичи.

- 5 марта с 10.00 до 16.00. Поселок Пай: улицы Некрасова, Станционная, Ладвинская.

Пряжинский национальный район:

- 28 февраля с 9.00 до 16.00. Деревня Нижние Виданы: улицы Гористая, Красноармейская, Набережная.

- С 28 февраля по 5 марта с 10.00 до 16.00. Местечко Падозеро: 30-й километр.

- 2 марта с 10.00 до 13.00. Местечко Падозеро, 33-й километр: СОТ «Светлана».

- 2 марта с 13.00 до 16.00. Местечко Падозеро, 33-й километр: СОТ «Заречный».

- 3 марта с 10.00 до 16.00. Местечко Падозеро, 33 километр: СОТ «Падозерский».

- 3 марта с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Титова, Вокзальная, Шоссейная, Гусева, Заводская. Станция Падозеро. Местечко Падозеро: 28-й километр, 33-й километр.

Сегежский муниципальный район:

- С 28 февраля по 4 марта с 9.00 до 17.00. Поселок Табой Порог.

- С 28 февраля по 4 марта с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселки Попов Порог, Кяргозеро.

- 3 и 4 марта с 10.30 до 15.00. Поселок Идель: улицы Набережная, Новая, Центральная.

Лахденпохский муниципальный район:

- С 28 февраля по 4 марта с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улица Фанерная.

- 2 марта с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улица Маркова. // Фото: источник