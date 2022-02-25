Подготовка к дорожному сезону идет в Карелии

В текущем году по профильному нацпроекту отремонтируют больше 270 километров региональных дорог. Торги по выбору подрядчика уже идут, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

На 2,2 миллиарда рублей контракты уже заключили, то есть распределили больше половины планируемого объема. Готовят документы для закупки последних участков ремонта дорог протяженностью 65 километров.

Ремонтные работы начнутся со стартом сезона: в апреле-мае. На некоторых дорогах, например, на участке Машезеро – Шапшезеро, продолжат работы по заключенным ранее двухлетним контрактам.

Пять заводов начали заготавливать материалы для выпуска асфальтобетона. В этом году специалисты начнут переходить на новые щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси. Идет проверка специализированной техники и лабораторий по оценке качества работ. // Фото: источник