Некоторые популярные радиостанции замолчат в Петрозаводске

На следующей неделе в Петрозаводске замолчат некоторые популярные радиостанции. Об этом сообщили в Радиотелевизионном передающем центре Карелии.

Так, во вторник, 19 сентября, с 8 до 13 часов остановится вещание радиостанций «Вести ФМ», «Шансон», «Новое радио» и «Радио Дача».

Временные неудобства связаны с плановыми профилактическими работами, говорится в сообщении РТПЦ. // Фото: unsplash.com / Frank Albrecht