15 сентября 2023, 19:36
Некоторые популярные радиостанции замолчат в Петрозаводске
Четыре радиостанции уйдут на профилактику в следующий вторник
На следующей неделе в Петрозаводске замолчат некоторые популярные радиостанции. Об этом сообщили в Радиотелевизионном передающем центре Карелии.
Так, во вторник, 19 сентября, с 8 до 13 часов остановится вещание радиостанций «Вести ФМ», «Шансон», «Новое радио» и «Радио Дача».
Временные неудобства связаны с плановыми профилактическими работами, говорится в сообщении РТПЦ. // Фото: unsplash.com / Frank Albrecht