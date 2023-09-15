Спокойно и технологично: как прошли муниципальные выборы в Карелии

8, 9 и 10 сентября в 11 районах и трех муниципальных округах Карелии прошли муниципальные выборы. На кону стояли должности глав 22 поселений и около 450 депутатских мандатов.

Победители

Карельский избирком уже подвел предварительные итоги голосования. Из 22 должностей глав городских и сельских поселений 21 по итогам выборов досталась кандидатам от «Единой России». Еще один мандат получил представитель ЛДПР.

В трех вновь образованных муниципальных округах – Беломорском, Сегежском и Питкярантском – жители избирали советы депутатов первого созыва.

В Беломорском совете 13 мест достались «Единой России», одно – ЛДПР. В Питкярантском «ЕР» получила 13 мандатов, два достались партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». В Сегежском 19 из 20 депутатских мест будут занимать единороссы, еще одно – представитель ЛДПР.

Жители 11 районов Карелии тоже избирали советы депутатов. Всего в 50 поселениях распределен 401 мандат. Здесь лидером также оказалась «Единая Россия», собравшая в сумме 345 депутатских кресел. На втором месте – эсеры с 22 местами, третьей стала КПРФ (20).

Депутатами в районах также стали семь самовыдвиженцев, четыре представителя ЛДПР и три кандидата от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

В 13 избирательных округах выборы признаны несостоявшимися. Причины две: либо единственный в бюллетене кандидат не набрал достаточного количества голосов, либо два кандидата набрали равное их число. Избиратели в этих округах смогут повторно выбрать достойного кандидата в следующий Единый день голосования.

Успешный экзамен

Одно обстоятельство сильно выделяет прошедшие муниципальные выборы. На них впервые в истории Карелии избиратели получили возможность выбирать не только кандидатов, но и сам способ голосования: в республике применили технологию ДЭГ – дистанционного электронного голосования.

Пока проголосовать онлайн могли только жители уже упоминавшихся трех муниципальных округов – Беломорского, Питкярантского и Сегежского. И они проявили высокую активность: явка среди участников ДЭГ в этих округах превысила 78%. Жалоб при этом на процесс дистанционного голосования в республике не было.

Перед началом выборов карельский Избирком подробно объяснял жителям республики, почему ДЭГ – это удобно и безопасно.

Главное преимущество новой формы – проголосовать можно не только с восьми до восьми, как на избирательном участке, а в любое время в течение трех дней голосования. Это жители трех округов подтвердили на практике.

«Когда у рабочего дня нет ни начала, ни конца, задачи нарезаются ежечасно, а гражданский долг выполнить необходимо, очень выручило дистанционное электронное голосование. Спокойно зашла на портал vybory.gov.ru и сделала свой выбор. Очень удобно. Для этого нужно было заранее зарегистрироваться, но, предполагая высокую занятость в конце недели, мне это очень пригодилось», -

написала, например, на своей странице во «ВКонтакте» жительница Беломорска Татьяна Головина.

Удобство ДЭГ заключается еще и в том, что голосующему необязательно находиться в своем избирательном округе. Человек, заранее подавший заявление на участие в дистанционном голосовании, во время выборов может спокойно отправиться в отпуск или на дачу. Главное – чтобы под рукой был смартфон или компьютер с доступом в интернет.

Не возникло у жителей республики и вопросов к безопасности дистанционного голосования. Здесь тоже помогла разъяснительная работа Избиркома: потенциальным избирателям показали, что их личные данные будут надежно защищены, а тайна голосования – обеспечена с помощью надежной криптографической защиты.

Важно отметить, что представители Центральной избирательной комиссии РФ, в том числе ее председатель Элла Памфилова, неоднократно повторяли: на президентских выборах ДЭГ, вероятно, будет применяться в тех регионах, которые уже имеют опыт его использования.

По итогам прошедшей кампании к числу таких регионов присоединилась и Карелия. Окончательные выводы делать пока рано, но можно осторожно сказать, что этот тест республика прошла успешно.

«Результаты дистанционного электронного голосования свидетельствуют, что дисциплина волеизъявления (явка) очень высокая при такой форме голосования. Нет сомнения, что ДЭГ будет широко применяться на президентских выборах в марте 2024 года»,

- отмечает в этой связи политолог Анатолий Цыганков.

В республиканском Избиркоме также подчеркивают, что применение новой технологии на прошедших муниципальных выборах – ценный опыт для всего региона.

«Избиратели смогли поучаствовать в дистанционном электронном голосовании, получить первый опыт, который, может быть, позволит нам в дальнейшем успешно участвовать в этом способе голосования»,

- отметил секретарь Избиркома Карелии Григорий Футрик.

Наблюдение

Еще один важный момент – по итогам трех дней выборов в избирательные комиссии не поступало жалоб, связанных с процессом голосования или подсчетом голосов. Выборы прошли спокойно, честно и открыто.

Это подтверждают и независимые общественные наблюдатели. Их усилия координировал региональный Штаб во главе с судьей Конституционного суда РК в отставке Алексеем Тайбаковым.

«Мы внимательно наблюдаем за ходом голосования, в том числе за процессом электронного голосования. Перед нами стоит задача обращать внимание на нештатные ситуации и сигнализировать о них. Всё проходит в полном соответствии с утвержденным порядком»,

- заявлял Тайбаков в воскресенье вечером.

В организации наблюдения традиционно большую роль играет Общественная палата Карелии. Ее председатель Любовь Кулакова отмечает, что на этих выборах достаточно активно в наблюдатели записывалась молодежь.

«В Карелии политическая культура от выборов к выборам растет. Никаких грубых нарушений не происходит, никаких провокационных действий. Это говорит о том, что у наблюдателей есть понимание, как себя вести на избирательном участке. У нас есть «Золотой стандарт наблюдателя», который разработала Общественная палата Российской Федерации, и мы по нему проводим обучение. Каждая избирательная кампания начинается с обучения наблюдателей»,

- добавила Кулакова.

Сильный корпус карельских наблюдателей наверняка сыграет важную роль и на следующих больших выборах – уже в марте Россия будет выбирать президента.