Спикер парламента Карелии пообещал поддержку Пудожскому хлебозаводу

Во время рабочей поездки в Пудож председатель Законодательного Собрания Карелии посетил и местное предприятие – Пудожский хлебозавод. Несколько лет назад новую жизнь заводу дал его директор Ниязи Гусеинов.

Коллектив хлебозавода сегодня – более 70 человек, многие трудятся здесь не один десяток лет. Выпускаемая продукция, а это более 130 видов хлеба, выпечки и кондитерских изделий, востребована не только в Пудоже и в Пудожском районе. Ее знают и в родном Медвежьегорском районе, а также в соседних Архангельской и Вологодской областях.

Среди продукции Пудожского хлебозавода, например, хлеб посольский. В нем богатый зерновой состав: лен, подсолнечник, овсяные хлопья, морковь сушеная, семена тыквы, мак, цельнозерновая пшеничная мука. Такой хлеб дает возможность питаться правильно, с пользой для здоровья, он не содержит ингредиентов с индексом «Е».

«А пудожский хлеб действительно вкусный, пробовал сам», - написал на своей странице в ВКонтакте Элиссан Шандалович.

Наращивать объемы и развивать производство помогает господдержка, подтвердил директор хлебозавода Ниязи Гусеинов. Только за 2022 год предприятие получило в виде господдержки 10 млн рублей. Это субсидии на компенсацию затрат на производство хлебобулочных изделий, оплату электроэнергии и горюче-смазочных материалов, покупку нового оборудования. Заводу, например, нужны новые печи, тестомесильные машины и другие аппараты.

«Системную поддержку предприятий пищевой промышленности, хлебопеков Карелии обязательно продолжим», - пообещал председатель Законодательного Собрания Карелии.

В 2025 году в Пудож должен прийти газ. На хлебозаводе этого события очень ждут. Сэкономленные на отоплении средства планируют направлять на развитие предприятия. // Фото ЗС РК