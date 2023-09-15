Житель Медвежьегорского района Карелии погиб в зоне СВО

Еще один житель Карелии не вернется домой. О гибели солдата на своей странице сообщил глава республики.

Погиб Егор Турский, житель Медвежьегорского района.

Он служил стрелком-помощником гранатометчика. Погиб в зоне проведения специальной военной операции.

Вечная память солдату. Глубокие соболезнования семье Егора. Карелия скорбит, написал глава Республики Карелия. // Фото: Артур Парфенчиков.