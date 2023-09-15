15 сентября 2023, 16:15
Общество

Житель Медвежьегорского района Карелии погиб в зоне СВО

О гибели нашего земляка сообщил глава Карелии

Еще один житель Карелии не вернется домой. О гибели солдата на своей странице сообщил глава республики.

Погиб Егор Турский, житель Медвежьегорского района.

Он служил стрелком-помощником гранатометчика. Погиб в зоне проведения специальной военной операции. 

Вечная память солдату. Глубокие соболезнования семье Егора. Карелия скорбит, написал глава Республики Карелия. // Фото: Артур Парфенчиков. 

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