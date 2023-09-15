Схема движения изменится в субботу в центре Петрозаводска

В субботу, 16 сентября, в центре Петрозаводска изменится схема движения транспорта. Об этом сообщает мэрия карельской столицы.

Изменения вносятся в связи с проведением «Кросса нации». С 7:00 до 15:00 остановку и стоянку транспорта запретят в створе проспекта Ленина от Пушкинской улицы до Онежской набережной. То же самое касается и автомобильной части набережного проспекта.

Мэрия карельской столицы просит автомобилистов обращаться внимание на установленные знаки. // Фото: unsplash.com / Chris Martin