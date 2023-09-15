15 сентября 2023, 15:52
В Петрозаводске ищут хозяев черного кролика
Животное нашли сегодня ночью на улице Мелентьева в Петрозаводске
В Петрозаводске найден маленький черный кролик, сообщается в группе «Подслушано в ПТЗ». Он был обнаружен ночью на ул. Мелентьевой, 22.
Автор объявления сообщает, что животное было очень напугано и пряталось под машинами.
Петрозаводчане временно забрали кролика к себе, но надолго не смогут его оставить.
Разыскиваются хозяева черного кролика. // Фото: «Подслушано в ПТЗ».