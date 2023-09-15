15 сентября 2023, 15:52
Общество

В Петрозаводске ищут хозяев черного кролика

Животное нашли сегодня ночью на улице Мелентьева в Петрозаводске

В Петрозаводске найден маленький черный кролик, сообщается в группе «Подслушано в ПТЗ». Он был обнаружен ночью на ул. Мелентьевой, 22.

Автор объявления сообщает, что животное было очень напугано и пряталось под машинами. 

Петрозаводчане временно забрали кролика к себе, но надолго не смогут его оставить.

Разыскиваются хозяева черного кролика. // Фото: «Подслушано в ПТЗ».

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
новости петрозаводска
потерлся кролик
ищут хозяев животного
черный кролик