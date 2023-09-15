Десятки гаражей демонтируют в Петрозаводске

В Петрозаводске выделены дополнительные средства, благодаря которым удастся снести еще 60 гаражей, портящих внешний вид карельской столицы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Перечень подлежащих демонтажу незаконно установленных объектов уже сформирован. Будут снесены гаражи, расположенные в центре города, а также на Зареке. Эти конструкции находятся на улицах Куйбышева, Анохина, Красной, Пушкинской, Володарского, Державина, Радищева, Коммунистов и в Закаменском переулке.

На фасадах подлежащих сносу гаражей уже размещены уведомления для собственников. Им предлагается самостоятельно убрать объекты. Если этого не произойдет, демонтажом займется администрация города - работы планируют начать в октябре. После этого затраченные на снос деньги будут взысканы с собственников через суд. // Фото «Петрозаводск говорит»