Некоторые овощи подешевели в Карелии

Карелиястат рассказал об изменении цен в республике за неделю с 28 ноября по 4 декабря. Информация опубликована на сайте ведомства.

Так, среди овощей подорожали картофель (6,5%), огурцы (2,6%) и морковь (1,6%). В то же время упали цены на свеклу (4,4%), помидоры (3,3%), лук (1,5%) и капусту (1,2%).

Из числа других продуктов выросли цены на творог, рыбу, сливочное масло, вареную колбасу и вермишель (2,5 - 7,7%). Подешевели подсолнечное масло, сосиски, сардельки, чай (2,7 - 4,5%).

Мониторинг цен ведется в Сегеже, Костомукше и Петрозаводске. // Фото: unsplash.com / Markus Spiske