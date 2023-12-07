Доброволец из Карелии погиб в зоне СВО

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Ведлозера Виталий Побержин. Об этом сообщает администрация Пряжинского района.

Отмечается, что военнослужащий из Карелии погиб, выполняя боевое задание. Проявил стойкость и мужество.

Виталий Побержин ушел на СВО добровольцем, подписав контракт. Власти района принесли соболезнования родным и близким бойца. // Фото: unsplash.com / Parth Natani, vk.com