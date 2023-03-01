Некоторые овощи начали дешеветь в России

Росстат опубликовал данные об изменении цен на основные товары в стране за неделю с 21 по 27 февраля. Информация приводится на сайте ведомства.

Так, в России впервые с сентября отмечена недельная дефляция. Она составила 0,02%. При этом с начала 2023 года цены выросли на 1,28%, следует из данных статистики.

Среди овощей и фруктов больше всего снизились цены на огурцы (7,6%). Также подешевели картофель (0,4%) и капуста (0,3%). В то же время подорожали лук (3,4%), бананы (2,7%), помидоры (2,4%), свекла (1,3%), морковь (1,2%), яблоки (0,5%).

Из других продуктов незначительно подешевели гречка, вермишель, курица, мука, пшено, маргарин, чай, соль. Выросли в цене яйца, вареная колбаса, молоко, творог, сахар, ржаной хлеб. // Фото: unsplash.com