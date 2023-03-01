Школьный автобус насмерть сбил ребенка в российском регионе

В Мордовии школьный автобус сбил насмерть четырехлетнего ребенка. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на управление МВД по региону.

Трагедия произошла в деревне Лаушки. По данным источника, за рулем автобуса находился 53-летний мужчина. Он подъезжал к остановке за учениками и сбил маленького мальчика, переходившего дорогу. Малыш скончался на месте до приезда скорой помощи.

В обстоятельствах и причинах трагедии предстоит разобраться правоохранительным органам. // Фото: unsplash.com