Бесплатный проезд на новой линии метро в Москве ввели на пять дней

Большая кольцевая линия метро открылась 1 марта в Москве. Протяженность подземного кольца - 70 километров. По словам мэра столицы Сергея Собянина, это крупнейшее в мире кольцо.

Каждая станция имеет свое архитектурное решение. Всего на кольцевой расположена 31 станция. Здесь есть «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар» и другие. Большая кольцевая удалена от первого кольца метро на 10 км и должна разгрузить ее минимум на 25%.

Первые пять дней проезд на новой линии метро будет бесплатным.

«В течение 5 дней вход в метро на любой станции БКЛ будет бесплатным»,

- написал Собянин в своем телеграм-канале.

Проезд на Большом кольце можно будет оплатить картой «Тройка», банковской картой и с помощью телефона. При оплате «Тройкой» за одну поездку придется заплатить 46 рублей, при других способах оплаты стоимость проезда составит 51 рубль. Пересадки будут бесплатными. // фото скриншот видео газеты «Известия»