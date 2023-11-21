Неизвестные «заминировали» поликлинику в Петрозаводске

Сообщение с угрозой поступило сегодня утром в городскую поликлинику №1. Пациентов и сотрудников эвакуировали из здания в Петрозаводске, сообщается в официальном паблике медучреждения.

Здание проверили, опасности нет. Работа первой поликлиники будет возобновлена в полдень.

Ранее сообщения о минировании поступали в мэрию. Также накануне из-за задыления в шахте лифты эвакуировали людей из здания суда. // фото «Петрозаводск говорит»