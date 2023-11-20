Из городского суда в Петрозаводске эвакуируют людей

Прямо сейчас в Петрозаводске людей эвакуируют из здания, в котором расположен городской суд. Об этом сообщил подписчик нашего издания.

Горожанин стал очевидцем ЧП и рассказал, что в шахте лифта дома № 33 по улице Красной произошло задымление.

Спасатели выводят людей, к зданию подъехало много пожарных машин. Что именно произошло, пока неизвестно. В этом доме также расположены УФССП Карелии и управление судебного департамента. // фото: скриншот видео