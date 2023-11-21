Водитель в Карелии изрубил топором и сжег четыре камеры на дорогах

В Кондопоге осудили местного жителя, повредившего четыре комплекса фиксации нарушений ПДД, сообщается на сайте суда.

Мужчина нарушал скоростной режим и получал штрафы. В итоге он решил расправиться с оборудованием. Топором он бил по комплексам «СКАТ-ПП», а затем облил бензином и поджег. Значительный ущерб понес собственник этих камер - управление автомобильных дорог Карелии.

Мужчину нашли, завели дело об умышленном повреждении имущества. Суд приговорил его к исправительным работам условно с возложением ряда обязанностей. // фото freepik.com