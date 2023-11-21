21 ноября 2023, 10:20
Ряд зданий в Петрозаводске остался без отопления
В столице Карелии ведутся восстановительные работы на сетях
Сегодня в 9:40 в Петрозаводске произошло отключение отопления в ряде зданий. Об этом сообщает ЕДДС.
По данным службы, без тепла остались дома на Вытегорском шоссе, на улицах Ломоносова и Белинского. Причиной отключения стало повреждение на сетях. Ведутся восстановительные работы.
Ориентировочно тепло должно вернуться в здания к 13 часам. // Фото «Петрозаводск говорит»