21 ноября 2023, 10:20
Происшествия

Ряд зданий в Петрозаводске остался без отопления

В столице Карелии ведутся восстановительные работы на сетях

Сегодня в 9:40 в Петрозаводске произошло отключение отопления в ряде зданий. Об этом сообщает ЕДДС.

По данным службы, без тепла остались дома на Вытегорском шоссе, на улицах Ломоносова и Белинского. Причиной отключения стало повреждение на сетях. Ведутся восстановительные работы.

Ориентировочно тепло должно вернуться в здания к 13 часам. // Фото «Петрозаводск говорит»

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