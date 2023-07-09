Недвижимость россиян в Финляндии назвали национальной угрозой

Приобретенная россиянами в Финляндии недвижимость – это угроза национальной безопасности страны. Об этом пишет газета Iltalehti, ссылаясь на мнение полковника Янне Мякитало.

Он считает, что эту недвижимость могут использовать в качестве воздействия на Финляндию, ее покупают «в военных целях», поэтому сделки могут привести к пагубным для страны последствиям.

- В начале 2010-х годов было обнаружено 139 объектов недвижимости, приобретенных россиянами. Ее купили в районе радиолокационных станций, складов взрывчатых веществ, боеприпасов и закрытых боевых аэродромов,

- заявил военный.

Он предположил, что в такой недвижимости можно разместить тайники со взрывчатыми материалами, противотанковыми и зенитными ракетами. // фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press.com