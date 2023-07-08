Финны пожаловались на отказавшихся работать украинских беженцев

Финские фермеры сокрушаются - беженцы с Украины, не хотят работать на сезонном сборе ягод. Раньше они занимались этим, но теперь отказываются, опасаясь лишиться социальных пособий, передает радио Yle.

Проживающие в Финляндии больше года беженцы с Украины могут претендовать на жилищное пособие и пособие по уходу за ребенком.

По данным финской миграционной службы, после начала СВО больше 58 тысяч украинцев подали заявления с просьбой о предоставлении временного убежища в стране. // фото: www.freepik.com