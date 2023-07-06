Финны еще сильнее усложнили въезд для россиян

Финляндия с 10 июля ужесточает правила въезда для студентов из России, командировочных и владельцев недвижимости. Об этом сообщают 6 июля на сайте финского МИД.

В частности, деловым путешественникам разрешат ездить только в Финляндию, а транзит в другие страны запретят. Кроме того, они должны будут иметь вескую причину для ведения бизнеса в Финляндии лично.

Кроме того, владельцам недвижимости в Финляндии теперь тоже потребуется основание для личного присутствия в стране.

Студентам из России разрешат участвовать только в образовательных программах, ведущих к получению степени, или в учебе в рамках степени, например, обучению по обмену, а не на курсах народных колледжей.

Новые ограничения вступают в силу 10 июля этого года и действуют бессрочно. Напомним, ранее российские власти объявили, что финское консульство не будет работать в Санкт-Петербурге. // фото: pixabay.com