Генконсульство Финляндии в Петербурге закрывают

Генконсульство Финляндии с 1 октября не будет работать в Санкт-Петербурге. Разрешение на деятельность учреждения отзывают, пишет «Фонтанка», ссылаясь на МИД РФ.

Такое решение приняли в ответ на «конфронтационные действия Хельсинки», сказано в сообщении. Дело в том, что власти Финляндии анонсировали ужесточение режима въезда для владеющих собственностью россиян.

При этом девятерых сотрудников финской дипмиссии объявили persona non grata. Это - ответ на высылку из Финляндии девяти представителей российских загранучреждений. Послу Финляндии заявили решительный протест. // фото: freepik.com