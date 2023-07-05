Возвращению прямых выборов мэров в Карелии сказали «нет»

В среду, 5 июля, на парламентском комитете по государственному устройству и местному самоуправлению обсуждались три законопроекта, которые касались возвращения прямых выборов мэров городов и районов Карелии.

Первый законопроект возвращал прямые выборы мэра Петрозаводска. Суть второго законопроекта сводилась к прямым выборам руководителей городских округов, муниципальных округов и районов. А третий, наиболее радикальный и предложенный депутатами от «Справедливой России», предлагал ввести единый способ избрания глав муниципальных образований в Карелии в виде прямых выборов.

Все три проекта на комитете обсуждались как альтернативные, хотя их авторы были против подобного объединения. На комитете говорили о том, что отмена прямых выборов и введение института сити-менеджеров не оправдали ожиданий и ослабили муниципальную власть. Вспоминали и про скандалы, в которых были замечены сити-менеджеры.

Однако при голосовании ни один из законопроектов не набрал нужного количества голосов, необходимых для рекомендации принять его на заседании ЗС РК.

Всплеск интереса к возвращению прямых выборов вызвало добровольное сложение полномочий главы Петрозаводска Владимира Любарского, который оставил свою должность в конце июня 2023 года. // фото: Антонина Кябелева/«Петрозаводск говорит»